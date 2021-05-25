Собянин открыл выставку "Московская реновация: шаг в будущее"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в здании нижней палаты российского парламента выставку "Московская реновация: шаг в будущее".

Экспозиция состоит из семи светодиодных экранов, которые демонстрируют фотографии, видеоролики и текстовый контент, рассказывающие о разработке программы реновации, ее ходе и перспективах. Там же можно ознакомиться с интерактивной картой, на которой представлены стартовые площадки и дома, включенные в программу, а также узнать об этапах переселения, посмотреть примеры готовых интерьеров и благоустройства территорий.

"Программа (реновации. – Прим. ред.) беспрецедентная с точки зрения реализации социальных гарантий: мало где в мире такие программы реализуются для граждан бесплатно. Более того, мы уже имеем конкретный опыт переселения из ветхого жилья", – рассказал градоначальник. Он также добавил, что во время обсуждения программы власти получили от москвичей 500 тысяч предложений, большую часть из которых учли.

Сегодня уже есть случаи, когда целый дом переселяется без единого судебного иска. Это говорит о качестве предоставляемого жилья, считает Собянин.

Между тем, Володин поблагодарил мэра Москвы за идею программы и проделанную в рамках нее работу. "Работа была проведена гигантская, но сейчас мы видим, насколько она была и полезна, и важна, и что самое главное – позволила решить эту проблему и начать строительство мэру города. <...> Сейчас идет реализация первого этапа и видим, насколько жителям эта программа нравится", – подчеркнул он.

Парламентарий также добавил, что российские власти изучают правоприменительную практику программы, чтобы выяснить, возможно ли использовать опыт Москвы в других регионах страны, которые также испытывают проблемы с жильем.

Ранее сообщалось, что в Юго-Восточном округе Москвы планируется возвести еще 30 новостроек по программе реновации. Их суммарная площадь превысит 600 тысяч квадратных метров. По словам руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, всего в ЮВАО в программу включено 818 жилых домов, где проживают почти 164 тысячи жителей, для их расселения подобрано 68 стартовых площадок.

