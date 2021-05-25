На юго-востоке Москвы возведут 30 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Еще 30 домов по программе реновации общей площадью более 600 тысяч квадратных метров возведут на юго-востоке столицы. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
"Юго-Восточный округ – один из лидеров по количеству людей, которые получат новые квартиры по реновации. В ЮВАО в программу включено 818 жилых домов, где проживают порядка 164 тысяч жителей. Для начала расселения подобрано 68 стартовых площадок", – отметил Загрутдинов.
Он также подчеркнул, что с момента старта программы реновации в округе возвели 12 домов, 9 из которых переданы под заселение.
Программа реновации стартовала в 2017 году. Она была создана для предотвращения появления аварийного жилья в городе. В нее включены 5 175 домов общей жилой площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Всего планируется расселить около 350 тысяч квартир, в которых проживает около 1 миллиона человек.
Ранее стало известно, что в 2021 году под заселение по программе реновации передали 13 новостроек. Общая площадь недвижимости превышает 115 тысяч квадратных метров.
Вторая волна реновации в столице будет более масштабной
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