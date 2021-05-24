Более 30 тыс москвичей переехали в новые квартиры в рамках программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве с начала реализации программы реновации жилищного фонда в новые квартиры переехали более 30 тысяч горожан. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Число участников реновации, завершивших переезд в новые квартиры, превысило 30 тысяч, всего же с момента старта программы начато расселение 38 тысяч москвичей из 256 старых домов", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на данный момент в рамках программы возведены 113 новых домов общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров, 89 и них уже переданы под заселение.

"Продолжается строительство 174 домов мощностью миллион квадратных метров, еще 92 новостройки мощностью 1,8 миллиона квадратных метров находятся в проектировании. Также завершен демонтаж 50 старых домов", – пояснил вице-мэр.

Программа реновации стартовала в 2017 году. Она была создана для предотвращения появления аварийного жилья в городе. В нее включены 5 175 домов общей жилой площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Всего планируется расселить около 350 тысяч квартир, в которых проживает около 1 миллиона человек.

Ранее глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что около 70 новостроек отдадут в этом году под расселение участников программы реновации в Москве.