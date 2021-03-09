Около 70 новостроек по программе реновации передадут под заселение в Москве в 2021 году

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Около 70 новостроек отдадут в этом году под расселение участников программы реновации в Москве. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Выступая на Российской строительной неделе в Экспоцентре, глава ведомства отметил, что в городе около 34 тысяч человек находятся в стадии переселения – это жители 224 домов. Из этого числа более 25,5 тысячи горожан уже получили новые квартиры. Новое жилье планируется предоставить еще 32 тысячам жителей.

"В этом году мы планируем построить порядка 100 домов, из которых под заселение передать около 70 новостроек", – добавил Левкин.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, программа реновации стартовала в 2017 году. Она была создана для предотвращения появления массового аварийного жилья в городе. Левкин подчеркнул, что основой новых принципов развития города стала ориентированность на развитие человеческого потенциала.

"В результате реализации программы москвичи, проживающие в районах реновации, получат благоустроенные и озелененные жилые дворы, свободные от транспорта, благоустроенные общественные пространства и прилегающие территории с парками и скверами мирового уровня", – добавил глава департамента.

Всего в программу реновации входит 5 175 домов, в которых располагается около 350 тысяч квартир и проживает более миллиона жителей.

Ранее сообщалось, что жители восьми домов в районе Кузьминки расселяются по программе реновации. До 2024 года в рамках первого этапа программы новое жилье планируется предоставить 7,5 тысячи человек, предстоит расселить и демонтировать 33 дома.

