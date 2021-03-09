Строительство дома по программе реновации завершено в Перове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Перово завершено возведение дома на 160 квартир по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Дом расположен по адресу улица 2-я Владимирская, владение 30.

"Получено разрешение на ввод в эксплуатацию", – отметил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

В пресс-службе уточнили, что двухсекционный дом построили по индивидуальному проекту. Фасады выполнены из трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом, на них установлены короба под кондиционеры.

На первом этаже разместятся магазины, аптеки, кафе, салоны красоты, досуговые учреждения. В вестибюле жилой части дома расположены лифтовой холл, помещения дежурного, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

В пресс-службе добавили, что здание оборудовали системами охраны входа, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Территорию возле дома озеленили и благоустроили. Там оборудовали детскую площадку и площадки для отдыха взрослых.

Ранее сообщалось, что расселение по программе реновации в новый дом в районе Щукино начнется весной. Сергей Собянин рассказал, что новоселы смогут посмотреть новый дом до переезда и, в случае наличия претензий к качеству отделки квартиры, обратиться в специальный центр на первом этаже новостройки. В настоящее время специалисты завершают благоустройство придомовой территории.

