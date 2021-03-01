Собянин: расселение в новый дом по программе реновации в районе Щукино начнется весной

14:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Расселение по программе реновации в новый дом в районе Щукино начнется весной, сообщил Сергей Собянин во время общения с будущими жителями новостройки.
"Должно уже заканчиваться строительство этого дома. В апреле, наверное, будем сдавать его", – сказал мэр Москвы, добавив, что тогда и начнется расселение.
Он уточнил, что новоселы смогут посмотреть новый дом до переезда и, в случае наличия претензий к качеству отделки квартиры, обратиться в специальный центр на первом этаже новостройки.
"Я был в нескольких домах по реновации. Там по качеству отделки у жителей практически нет претензий. Если есть, то на первом этаже специальный центр, куда можно подойти и высказать свои претензии, пожелания, оформить в собственность и так далее. А людям старшего поколения мы обеспечим помощь с переездом", – заявил Собянин.
По словам главы компании-подрядчика "МСУ-1" Ильи Зюбина, строительные работы в новом доме по адресу улица Новощукинская, владение 8, корпус 1, должны быть завершены в марте. Расселение запланировано на май. В настоящее время специалисты завершают благоустройство придомовой территории.
По данным мэрии, этот дом стал первым построенным в районе Щукино в рамках программы реновации. Это 18-этажный монолитный трехсекционный жилой дом с подземной парковкой на 106 машин, возведенный по индивидуальному проекту. Всего в многоэтажке разместится 306 квартир – 204 двухкомнатные, 51 трехкомнатная и 51 однокомнатная общей площадью 17,5 тысячи квадратных метров.
Отмечается, что новостройка оборудована автоматизированной энергосистемой, а также в ней создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.
Ранее Собянин включил в программу реновации 17 новых стартовых площадок. Они находятся в семи административных округах и 14 районах столицы. Площадки расположены в Северном Медведкове, Измайлове, Косино-Ухтомском районе, Новогирееве, Люблине, Бирюлеве Западном, Даниловском, Царицыне, Чертанове Южном, Черемушках, Южном Бутове, Очаково-Матвеевском, Фили-Давыдкове и в Северном Тушине.
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