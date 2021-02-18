ЖК в стиле модернизм построят в Марьиной Роще

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Москомархитектура согласовала проект ЖК MOD на 4-й улице Марьиной Рощи. Комплекс будет включать в себя пять жилых зданий средней и высокой этажности, заявили в пресс-службе ведомства.
Жилой комплекс будет с образовательным центром и офисом продаж, который потом переоборудуют в ресторан.
"Авторы называют этот проект манифестом модернистских принципов в архитектуре. Жилая часть комплекса будет состоять из трех высотных башен и двух клубных домов средней этажности", – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, модули этажей будут менять угол поворота в зависимости от видовых характеристик.
Планируется, что на высоких стеклянных этажах башен будут находиться пентхаусы.
"Основой проекта стала игра противоположных, контрастных между собой решений", – подчеркнул сооснователь бюро Kleinewelt Architekten Сергей Переслегин.
ЖК MOD построят по адресу 4-я улица Марьиной Рощи, владение 12/1. Во второй очереди планируется построить здание для детского сада и образовательного центра.
5 февраля Москомэкспертиза утвердила проект строительства жилого комплекса в районе Западное Дегунино.
Два отдельно стоящих корпуса возведут на земельном участке 75/77 на Дмитровском шоссе в Северном административном округе столицы. Запланированы работы по созданию подземной парковки и зоны отдыха на кровле стилобата, который соединит здания.
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