Шесть новостроек по программе реновации планируют передать под заселение в январе – марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В первом квартале 2021 года планируется передать под заселение шесть столичных новостроек по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Они расположены в пяти районах: Головинском (САО), Бутырском (СВАО), Филевском парке (ЗАО), Хорошёво-Мневниках (СЗАО) и Обручевском (ЮЗАО). Новым жильем будут обеспечены более 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов на первом этапе программы в 2020–2024 годах.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, жителям заблаговременно направят уведомления о начале расселения в том числе благодаря сервису "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Помимо этого, уведомления будут направлять через личный кабинет на портале mos.ru и СМС-рассылку, а также присылать на электронную почту.

Ранее сообщалось, что в шести районах СВАО появятся более 20 объектов образования. Их построят по программе реновации в Бабушкинском, Лосиноостровском, Алтуфьевском, Бутырском, Останкинском районах, а также в Свиблове.

