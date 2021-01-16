На северо-востоке столицы по программе реновации появится более 20 объектов образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В шести районах СВАО появится более 20 объектов образования. Их построят по программе реновации, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"В округе появится 11 детских садов, 12 школ и ученых корпусов", – пояснил он.

Образовательные учреждения построят в Бабушкинском, Лосиноостровском, Алтуфьевском, Бутырском районах, а также в Свиблово и Останкинском.

"Кроме того, запланировано строительство шести объектов спорта, двух поликлиник на 320 посещений в смену каждая", – сказал Левкин.

Уточняется, что по программе реновации в СВАО предстоит расселить и демонтировать 499 жилых домов. 65 стартовых площадок уже подобрано для волнового расселения.

Ранее в Бутырском районе началось строительство жилого дома по программе реновации. Новостройку возводят по адресу улица Милашенкова, владение 7/3.