Жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию в районе Головинском в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жилой дом на 140 квартир введут по программе реновации в районе Головинском в 2022 году, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Он будет расположен по адресу улица Пулковская, дом 3. Глава ведомства Рафик Загрутдинов отметил, что сейчас идут работы по устройству котлована и подземной части здания.

Сообщается, что в доме планируется оборудовать 20 однокомнатных, 86 двухкомнатных и 34 трехкомнатных квартиры. Общая жилая площадь здания составит 8 559,58 квадратного метра. Отмечается, что две квартиры будут предназначены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину дверных проемов и коридоров, а также установят специальную технику.

В департаменте заявили, что фасады дома выполнят в бежевых тонах, на которые будут установлены короба для кондиционеров. В вестибюле жилой части появятся комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, колясочная и почтовые ящики. В здании оборудуют два лифта грузоподъемностью 1 400 килограммов.

Пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже будет расположен на одном уровне с поверхностью земли. Придомовую территорию планируется благоустроить и озеленить.

"Всего в районе Головинском новые квартиры получат жители 137 пятиэтажек. В районе определено 16 стартовых площадок для строительства жилых домов", – сказал Загрутдинов.

Ранее согласовали проектную документацию на постройку дома в Перове по программе реновации. В доме появятся 152 квартиры, а под ним будет оборудована автостоянка.