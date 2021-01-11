Два дома по программе реновации передали под заселение на севере столицы

10:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Два дома по программе реновации передали под заселение в Войковском и Дмитровском районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.
"В Войковском районе выданы уведомления о начале переселения жителей в дом по адресу улица Нарвская, дом 5А. Сюда переедет 81 семья из соседней пятиэтажки – дома № 5 по улице Нарвской. В Дмитровском районе с января 2021 года в новостройку по адресу улица Долгопрудная, дом 7, начнется переселение 126 семей из многоквартирных домов по адресам Карельский бульвар, дом 14/16 и дом 18", – рассказал Левкин.
По его словам, в САО в программу реновации включено 514 домов. Для организации волнового расселения подобрано 63 стартовые площадки, включенные в Адресный перечень № 708-ПП.
В конце декабря 2020 года стало известно, что за год в Москве подобрали 49 площадок для строительства по программе реновации. Большая их часть расположена в Юго-Восточном округе столицы.
Программу реновации в Москве утвердили в августе 2017 года. С момента официального запуска проекта в эксплуатацию ввели 84 новых дома.
Руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко ранеерассказал, что с начала 2020 года организация оформила 54 разрешения на строительство жилых домов по программе реновации.
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