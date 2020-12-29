В 2020 году в Москве оформили 54 разрешения на строительство домов по программе реновации

13:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко рассказал, что с начала 2020 года организация оформила 54 разрешения на строительство жилых домов по программе реновации. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах, строящихся по программе реновации. В 2020 году специалисты комитета провели 630 проверок на этих объектах. К проверкам на регулярной основе привлекался Центр экспертиз", – заявил специалист.
По словам Антосенко, специалисты выдали 4 236 заключений на основе ранее проведенных измерений, лабораторно-инструментальных испытаний и экспертиз.
Как ожидается, новые дома появятся по всех округах города. Больше всего разрешений (11) оформлено в Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах. Еще по 7 домов возведут на севере и востоке Москвы.
Все жилые помещения в новостройках будут соответствовать ранее принятым стандартам программы реновации. Возле домов благоустроят территорию, а на первых этажах строений разместят магазины, кафе, точки товаров и услуг, социальные центры.
На данный момент в программу включены 5 175 домов, утверждены 472 стартовые площадки. В пресс-службе Москомархитектуры ранее заявили, что на конкурс архитектурных концепций домов по программе реновации в Москве поступило 105 заявок из 17 стран. Победителей первого этапа отбора объявят в конце января.
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