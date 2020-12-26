Более 200 семей в Можайском районе Москвы получат новое жилье по программе реновации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что в ближайшее время ключи от новых квартир получат жители четырех домов в Можайском районе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Под заселение по программе реновации переданы две новостройки, находящиеся по адресам: улица Кубинка, дом 18, корпус 2 и улица Гжатская, дом 5, корпус 7. В этих домах 220 семьям будут предложены равнозначные варианты квартир", – заявил Левкин.

В дом на улице Кубинка переедут москвичи из соседнего пятиэтажного дома, расположенного по адресу: улица Кубинка, дом 16, корпус 1. Новостройка на улице Гжатского предназначена для жителей домов 28, 30 и 32 по Багрицкой улице.

Согласно плану программы реновации, в Можайском районе расселят 148 домов. Шесть из них представляют архитектурную и культурную ценность, поэтому будут сохранены и реконструированы.

В районе одобрены 11 стартовых площадок. На сегодняшний день в новые квартиры переехали 367 жителей.

Накануне расселение по программе реновации жилищного фонда началось в Даниловском районе Москвы. В новый дом в 5-м Рощинском проезде, 1, переедут более 50 семей.

