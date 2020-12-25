Более 50 семей в Даниловском районе получат квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Даниловском районе началось расселение жителей по программе реновации жилищного фонда. В новый дом в 5-м Рощинском проезде, 1, переедут более 50 семей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, жители дома 2/1, корпусов 9, 19, на Малой Тульской улице уже получили смотровые ордера.
Левкин уточнил, что для реализации программы подобрано пять стартовых площадок. По четырем из них идет разработка градостроительной документации, проектирование и строительство.
Всего в Даниловском районе в программу реновации включен 31 жилой дом, где проживают более пяти тысяч человек.
Ранее сообщалось, что жители нескольких домов в Нижегородском районе, включенных в программу реновации, начали заселяться в новостройку на шоссе Фрезер.
Левкин уточнил, что Нижегородский район – третий по счету в ЮВАО, где реализуется программа реновации жилищного фонда.
Накануне стало известно, что в Можайском районе Москвы возведут дом на 269 квартир по программе реновации. Здание построят на улице Гродненской.
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