Началось заселение дома по программе реновации на шоссе Фрезер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители нескольких домов в Нижегородском районе, включенных в программу реновации, начали заселяться в новостройку на шоссе Фрезер, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"120 семей, живущих в домах по адресам 2-я Фрезерная улица, дом 6, Басовская улица, дом 2, и шоссе Фрезер, дом 9, получают предложения равнозначных квартир. Нижегородский район – третий по счету в ЮВАО, где реализуется программа реновации жилищного фонда", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, для кварталов по программе реновации в этом районе разработан и утвержден проект планировки.

По словам Левкина, жилую застройку обеспечат объектами социального значения, среди которых школа, детсад с бассейном и поликлиника.

Накануне стало известно, что в Можайском районе Москвы возведут дом на 269 квартир по программе реновации. Здание построят на улице Гродненской.

В доме создадут входные группы, помещения консьержа, колясочные, помещения уборочного инвентаря, а на подземном этаже здания разместят автостоянку.

