Дом на 269 квартир построят по программе реновации в Можайском районе

10:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Можайском районе столицы возведут жилой дом на 269 квартир по программе реновации, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
Как уточняется, здание построят на улице Гродненской.
"Многоквартирный трехсекционный жилой дом запроектирован с подземно-наземной одноуровневой автостоянкой, техническим пространством и чердаком. На первом этаже предусмотрены нежилые помещения, где смогут расположиться важные и нужные для жителей организации, в том числе магазины или аптеки", – приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
В доме создадут входные группы, помещения консьержа, колясочные, помещения уборочного инвентаря, а на подземном этаже здания разместят автостоянку.
Помимо строительства самого дома, в ходе работ специалисты создадут подпорную стену с шумозащитным ограждением. Там появится открытая парковка, проезды, тротуары и пешеходные зоны. Территорию около дома благоустроят, оборудуют детскую и спортивную площадки, говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что дом на 137 квартир по программе реновации построят на Дмитровском шоссе. В доме будет организован подземный паркинг, на прилегающей к зданию территории организуют парковки и проезды.
Также строительство жилого дома на 204 квартиры в рамках программы реновации началось в Академическом районе Москвы.
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