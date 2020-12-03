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11:54

Мосгосстройнадзор разрешил строительство дома по программе реновации в Текстильщиках

город строительство реновация

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство жилого дома по реновации в районе Текстильщики, сообщает пресс-служба ведомства.

По проекту дом рассчитан на 140 квартир, из которых 60 – однокомнатных, 40 – двухкомнатных и 40 – трехкомнатных. Для маломобильных граждан предусмотрено четыре квартиры с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также специальной сантехникой.

Общая площадь дома составит около 15 тысяч квадратных метров. Отделку всех квартир выполнят в соответствии со стандартами программы реновации.

Входные группы будут с холлом, колясочной, помещением для консьержа. Первый этаж будет нежилым, там разместятся предприятия общественного назначения. В доме установят по два лифта грузоподъемностью 630 килограммов и 1 тонна. Лоджии остеклят, на фасаде установят корзины для кондиционеров.

Под домом появится парковка с отдельно стоящим павильоном для въезда-выезда автотранспорта. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. У дома появятся площадки для игр детей, занятий спортом и отдыха.

Ранее сообщалось, что комплекс многоквартирных домов построят по программе реновации в районе Коптево. Объект расположится в проезде Черепановых, владении 56А. Отмечается, что комплекс жилых домов будет состоять из трех отдельно стоящих корпусов с подземной автостоянкой.

В программу реновации включили еще 10 стартовых площадок

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