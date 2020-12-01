Более 40 домов расселили по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице по программе реновации в этом году полностью расселили 42 дома, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По его словам, девять зданий уже полностью демонтированы по технологии умного сноса.
"Эта технология предполагает аккуратный поэлементный разбор конструкции здания. Затем оставшиеся материалы, например сталь, бетон и стекло, сортируются для повторного применения", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.
Он добавил, что за время реализации программы реновации было расселено 65 домов, которые располагались в 20 столичных районах.
Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, с момента запуска программы в эксплуатацию было введено 78 домов.
По его словам, на сегодняшний день строится и проектируется еще 266 домов.
Ранее сообщалось, что расселение более 100 семей по программе реновации в районах Марьина Роща и Южное Медведково в Москве будет организовано до конца 2020 года.
Москвичи будут получать уведомления об этапах программы реновации через личный кабинет на портале mos.ru и через электронную почту. Пользователи смогут получить письмо с предложением новой квартиры по программе реновации и бланк заявления о согласии на предложенный вариант.
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