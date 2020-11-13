Более 100 семей начнут расселение по реновации на северо-востоке Москвы до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расселение более 100 семей по программе реновации в районах Марьина Роща и Южное Медведково в Москве будет организовано до конца 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Два введенных дома по программе реновации жилищного фонда на северо-востоке столицы обеспечат переселение более 100 семей в районах Марьина Роща и Южное Медведково", – отметил руководитель ведомства Сергей Левкин.

Новостройки расположатся на 1-м Стрелецком проезде, доме 18, и проезде Дежнева, доме 8. В них переедет 108 семей.

"С началом переселения дома 9 на улице Анненской будет дан старт программе реновации в районе Марьина Роща. Здесь в программу реновации включено 24 дома, где проживают около 4 тысяч жителей. В Южном Медведково таких домов 10, в которых проживают 2 тысячи человек", – добавил Левкин.

Ранее сообщалось, что 57 семей расселят по программе реновации в Можайском районе. Жители смогут получить квартиры в новостройке, которая расположена по адресу улица Кубинка, дом 18, корпус 2.

