Строительство дома по программе реновации началось в Лосиноостровском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На северо-востоке Москвы началось строительство дома по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

"В Лосиноостровском районе по адресу улица Шушенская, владение 5, началось возведение жилого дома для расселения по программе реновации. В настоящее время идет ограждение строительной площадки, устройство бытового городка и временных дорог, ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году", – рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Односекционный дом построят по индивидуальному проекту. Фасады здания облицуют клинкерной плиткой, на них установят короба для кондиционеров. В доме оборудуют 160 квартир с улучшенной отделкой, которые будут соответствовать утвержденным постановлением правительства стандартам.

Первый этаж отдадут под нежилые помещения. Там смогут разместиться различные магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы и другие организации. В вестибюле жилой части оборудуют комнату для консьержа, а также пространство для колясок и уборочного инвентаря.

Здание оснастят системой охраны входов, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Дворовую территорию озеленят и благоустроят. На территории возле дома оборудуют детскую и спортивную площадки.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок. Суммарно в настоящее время в программу входит более 470 площадок. Новые площадки общей площадью 163,9 тысячи квадратных метров жилья расположены в пяти административных округах и шести районах Москвы.

