Дом по программе реновации планируют построить в Кунцеве в 2021 году

11:24
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Дом по программе реновации планируют построить в столичном районе Кунцево в 2021 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.
Односекционный жилой дом по индивидуальному проекту планируют возвести по адресу улица Бобруйская, владение 15/1. В доме оборудуют 80 квартир, из которых две обустроят для маломобильных граждан. Фасады здания облицуют композитными панелями.
"В настоящее время ведутся работы по возведению несущих монолитных конструкций девятого этажа, кладка наружных стен и внутренних перегородок четвертого этажа. Также идут работы по прокладке наружных инженерных сетей", – рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.
На первом этаже дома оборудуют помещения общественного назначения. В вестибюле жилой части создадут пространство для колясок, комнату для консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, а также зону с почтовыми ящиками. Здание оснастят системой охраны входов, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.
Ранее сообщалось, что в столице благодаря реализации программы реновации ввели в эксплуатацию 900 тысяч квадратных метров жилья. Начальник управления обеспечения реализации программы реновации жилищного фонда департамента градостроительной политики Сергей Сидоров заявил, что новые квартиры получила уже почти 21 тысяча жителей. К настоящему моменту подобрано еще около 500 стартовых площадок.
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