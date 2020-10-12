Около миллиона квадратных метров жилья построили по программе реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице благодаря реализации программы реновации ввели в эксплуатацию 900 тысяч квадратных метров жилья, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Начальник управления обеспечения реализации программы реновации жилищного фонда департамента градостроительной политики Сергей Сидоров заявил, что новые квартиры получила уже почти 21 тысяча жителей. К настоящему моменту подобрано еще около 500 стартовых площадок.

"Программа реновации в Москве активно реализуется. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 67 жилых домов общей площадью 0,9 миллиона квадратных метров. Кроме того, мы подобрали 464 стартовые площадки, которые могут обеспечить ввод 7,4 миллиона квадратных метров жилья", – подчеркнул Сидоров.

Он добавил, что сейчас на стадии проектирования находятся 83 дома, строятся еще 178 зданий. Их общая площадь составит 4,1 миллиона квадратных метров.

Сидоров подчеркнул, что с помощью механизма комплексного развития столичных территорий удастся вовлечь дополнительные земельные участки для строительства домов по программе реновации. По его словам, это значительно ускорит процесс реализации программы и поспособствует обновлению городской среды.

Ранее стало известно, что более 260 семей получили новое жилье по программе реновации в ТиНАО. Сообщалось, что к началу октября в новые квартиры переехали жители 15 домой в поселении Михайлово-Ярцевском и в городском округе Щербинка.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

