Дом на 239 квартир по программе реновации введут в Царицыне до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дом на 239 квартир по программе реновации в районе Царицыно введут в эксплуатацию в 2020 году, сообщили в пресс-службе Депстроя.

По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, жилой дом введут в эксплуатацию по адресу: улица Ереванская, владение 6.

"В настоящее время завершены работы по устройству монолитной конструкции здания, ведется отделка фасада и чистовая отделка квартир", – добавил Загрутдинов.

Здание возводят по индивидуальному проекту. Высота трехсекционного здания будет переменной, от 13 до 15 этажей. Дом оборудуют автосистемой контроля и учета потребления энергоресурсов, под территорией внутреннего двора разместят подземную одноуровневую автостоянку.

"Первый этаж дома нежилой, здесь будут размещены вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного с санитарным узлом, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Квартиры жильцов расположены со второго этажа дома. Во всех квартирах остекленные балконы и лоджии", – сообщают в Депстрое.

В доме будет 239 квартир, территорию вокруг здания благоустроят, двор украсят газоны и цветники, деревья и кустарники. Для жителей устроят детскую и спортивную площадки, также на территории объекта появится площадка для отдыха. Жилой комплекс строится с учетом правил создания безбарьерной среды, территория ЖК будет безопасной и комфортной для передвижения маломобильных групп граждан.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации возведут в Бабушкинском районе столицы.