Дом в Кузьминках по программе реновации введут в эксплуатацию после устранения замечаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Дом на юго-востоке столицы по программе реновации ведут в эксплуатацию по результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Решение будет принято после устранения замечаний", – пояснил председатель комитета Олег Антосенко.
Уточняется, что жилой дом переменной этажности на 130 квартир по программе реновации расположен в Юго-Восточном округе на улице Юных Ленинцев, владении 42. Здание возведено по индивидуальному проекту.
Во время итоговой проверки специалисты будут уделять внимание соответствию выполненных работ и применяемых строительных материалов утвержденному проекту. Также будут оценены фасадные работы, монтаж инженерных систем, асфальтное покрытие на придомовой территории.
Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации начали возводить в Бабушкинском районе Москвы. В доме, согласно плану, будет 11 этажей, строить его начнут по индивидуальному проекту. Всего в помещении обустроят 228 квартир, причем 11 адаптируют для маломобильных граждан.
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