В Бабушкинском районе Москвы построят дом по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Жилой дом по программе реновации начали возводить в Бабушкинском районе Москвы. Как сообщает официальный портал мэра и правительства столицы, строение будет рассчитано на 228 квартир.

"Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство жилого дома по программе реновации на Радужной улице. Все необходимые для строительства разрешительные документы оформлены", – рассказал председатель ведомства Олег Антосенко.

В доме, согласно плану, будет 11 этажей, строить его начнут по индивидуальному проекту. Всего в помещении обустроят 228 квартир, причем 11 адаптируют для маломобильных граждан.

В каждом из трех подъездов дома установят лифты грузоподъемностью 630 и 1000 килограммов. Корпуса оборудуют системой охраны на входе, а также датчиками оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Под домом будет находиться одноуровневая парковка.

Первые этажи дома будут нежилыми, их отведут для предприятий сферы торговли и услуг. Возле самих новостроек планируется комплексное благоустройство с озеленением и установкой игровых и спортивных комплексов, а также мест для отдыха.

Как заявил Олег Антосенко, Мосгосстройнадзор уже разработал программу проверок на весь период строительства. К оценке качества работ будут привлекать представителей Центра экспертиз.

Ожидается, что дом на Радужной улице сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Такие сроки объявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Он же отметил, что на участке сейчас готовят временные дороги и саму стройплощадку.

Всего в Бабушкинском районе новое жилье получат жители 93 домов. Для начала расселения подобрано 11 стартовых площадок. Помимо жилья, субъект Москвы обустроят новыми социальными учреждениями.

Ранее сообщалось, что на севере столицы подготовят к вводу в эксплуатацию девять домов по программе реновации. Новостройки располагаются в районах Войковском, Головинском, Дмитровском, Западное Дегунино и Тимирязевском.

