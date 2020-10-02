С начала года свыше 2,5 тыс московских семей получили новое жилье по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве с начала года новое жилье по программе реновации получили 2,5 тысячи семей. С начала работы программы переселены 8 тысяч семей, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
"Обладатели нового жилья заключили с департаментом городского имущества договоры на равнозначные квартиры в 44 новостройках, которые расположены в девяти округах Москвы", – рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, работа по переселению жителей продолжалась даже в период временных ограничений с соблюдением всех мер безопасности. Он уточнил, что в 2020 году стартовало отселение 55 домов, в которых проживает 1 571 семья.
"В текущем году в восьми административных округах введено 14 новостроек. Также специалисты уже подобрали 39 стартовых площадок. В целом по программе проектируется и строится 252 дома, а общее количество "стартов" достигло 464", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе планируют построить детский сад на 300 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс по программе реновации. Здания расположатся в 15-м микрорайоне. Оба объекта будут оснащены бассейнами. Проект планировки территории также предусматривает ремонт дорог, благоустройство и озеленение. В порядок приведут придомовые и дворовые территории.
Также по программе реновации ввели три жилых дома в Зеленограде. Два здания расположены в районе Крюково на Георгиевском проспекте, корпусе 1934 и корпусе 1935, еще один дом – в районе Старое Крюково на Солнечной аллее, корпусе 934.
"Это наш город": новый дом по программе реновации построили в районе Ростокино
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