В Ломоносовском районе построят детсад и ФОК по программе реновации

01 октября, 15:35
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Ломоносовском районе планируют построить детский сад на 300 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс по программе реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.
Здания расположатся в 15-м микрорайоне. Оба объекта будут оснащены бассейнами.
Проект планировки территории также предусматривает ремонт дорог, благоустройство и озеленение. В порядок приведут придомовые и дворовые территории.
Планируется организовать места для отдыха, детские и спортивные площадки.
Всего в Ломоносовском районе в новые квартиры по программе реновации переедут 3,4 тысячи человек из 15 старых домов. Для расселения жителей определены две стартовые площадки.
Ранее в Зеленограде ввели в эксплуатацию три дома, возведенных по программе реновации. Два здания расположены на Георгиевском проспекте, еще один дом – на Солнечной аллее.
В департаменте градостроительной политики столицы рассказали, что к настоящему времени в Москве расселение идет в 58 стартовых домов.
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