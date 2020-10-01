В Ломоносовском районе построят детсад и ФОК по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Ломоносовском районе планируют построить детский сад на 300 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс по программе реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Здания расположатся в 15-м микрорайоне. Оба объекта будут оснащены бассейнами.

Проект планировки территории также предусматривает ремонт дорог, благоустройство и озеленение. В порядок приведут придомовые и дворовые территории.

Планируется организовать места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Всего в Ломоносовском районе в новые квартиры по программе реновации переедут 3,4 тысячи человек из 15 старых домов. Для расселения жителей определены две стартовые площадки.

Ранее в Зеленограде ввели в эксплуатацию три дома, возведенных по программе реновации. Два здания расположены на Георгиевском проспекте, еще один дом – на Солнечной аллее.

В департаменте градостроительной политики столицы рассказали, что к настоящему времени в Москве расселение идет в 58 стартовых домов.