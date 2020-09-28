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Город

11:33

Дом с аквапанелями построят в Басманном районе по программе реновации

город реновация

Стартовый дом по реновации на Бакунинской улице выполнят по индивидуальному проекту, сообщил зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, площадь жилого двухсекционного дома составит около 13 тысяч квадратных метров, а высота – 15 этажей. Расположится он в районе владения 60, строения 4, – недалеко от станции метро "Бауманская".

Фасады здания выполнят в классическом темно-сером оттенке с использованием аквапанелей, покрытых декоративной штукатуркой. Все балконы будут застекленными. Предусмотрены корзины под кондиционеры.

В доме предусмотрено большое помещение под аренду. Здесь можно будет открыть магазин или аптеку. Кроме того, на первых этажах расположатся комнаты консьержей и колясочные. Возле дома сделают комплексное благоустройство: озеленят участок, установят детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

Ранее Москомархитектура согласовала проект стартового дома по программе реновации на 158 квартир в Перове. Двухсекционный жилой дом площадью около 16 тысяч квадратных метров возведут по адресу: улица Металлургов, дом 56.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

"Это наш город": более 60 домов построили в Москве по программе реновации

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