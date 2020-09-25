Согласован проект стартового дома по программе реновации в Перове

Фото: Москомархитектура

Москомархитектура согласовала проект стартового дома по программе реновации на 158 квартир в Перове, сообщает пресс-служба ведомства.

Двухсекционный жилой дом площадью около 16 тысяч квадратных метров возведут на улице Металлургов, доме 56. Проектировщиком выступает АО "Капстройпроект".

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, фасады здания облицуют панелями светло-серого цвета и под кирпич.

Композиция фасадов имеет членение фрагментами двух цветов, их объединяют вставки серого цвета между этажами.

Предусмотрены корзины под кондиционеры. Входные группы оборудуют двойными тамбурами с выходами во двор и на улицу.

Во второй секции планируют разместить центр информирования населения. Во дворе разместят площадки для детей и зоны отдыха для взрослых.

Трехсекционный жилой дом с подземной автостоянкой возведут по программе реновации в Бескудниковском районе столицы. Строение появится по адресу: Коровинское шоссе, владение 10.

В доме разместят 306 квартир. В каждой квартире запроектирована лоджия. В квартирах выполнят комплексную внутреннюю отделку.