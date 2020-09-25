Согласован проект стартового дома по программе реновации в Перове

11:55
Фото: Москомархитектура
Москомархитектура согласовала проект стартового дома по программе реновации на 158 квартир в Перове, сообщает пресс-служба ведомства.
Двухсекционный жилой дом площадью около 16 тысяч квадратных метров возведут на улице Металлургов, доме 56. Проектировщиком выступает АО "Капстройпроект".
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, фасады здания облицуют панелями светло-серого цвета и под кирпич.
Композиция фасадов имеет членение фрагментами двух цветов, их объединяют вставки серого цвета между этажами.
Предусмотрены корзины под кондиционеры. Входные группы оборудуют двойными тамбурами с выходами во двор и на улицу.
Во второй секции планируют разместить центр информирования населения. Во дворе разместят площадки для детей и зоны отдыха для взрослых.
Трехсекционный жилой дом с подземной автостоянкой возведут по программе реновации в Бескудниковском районе столицы. Строение появится по адресу: Коровинское шоссе, владение 10.
В доме разместят 306 квартир. В каждой квартире запроектирована лоджия. В квартирах выполнят комплексную внутреннюю отделку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: