Дом на 162 квартиры достроят в Люблине до конца года

16:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичном районе Люблино в 2020 году закончат постройку дома по программе реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что дом будет введен в эксплуатацию по адресу улица Люблинская, владение 113.
"В настоящее время идет внутренняя отделка квартир", – сообщил Загрутдинов.
Строительство двухсекционного жилого дома осуществляется по индивидуальному проекту. Фасады облицуют отделочным пиленым кирпичом, на них установят короба для кондиционеров. Балконы в здании застеклят.
Новостройка будет рассчитана на 162 квартиры. В доме предусмотрены 59 однокомнатных, 102 двухкомнатные и одна трехкомнатная квартиры. Их общая площадь составит 8453,1 квадратного метра.
В вестибюле сделают колясочную, комнату консьержа, предусмотрят кладовую для уборочного инвентаря.
Планируется, что лифты грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.
Кроме того, на придомовой территории установят детскую игровую и спортивную площадки, а также сделают зоны отдыха для москвичей. "Всего в районе Люблино новые квартиры получат жители 152 сносимых домов", – обратил внимание руководитель департамента.
Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошли 5174 дома. В городе продолжается строительство новых домов.
Ранее говорилось, что в Бескудниковском районе построят трехсекционный дом по программе реновации.
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