Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16:09

Дом на 162 квартиры достроят в Люблине до конца года

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном районе Люблино в 2020 году закончат постройку дома по программе реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что дом будет введен в эксплуатацию по адресу улица Люблинская, владение 113.

"В настоящее время идет внутренняя отделка квартир", – сообщил Загрутдинов.

Строительство двухсекционного жилого дома осуществляется по индивидуальному проекту. Фасады облицуют отделочным пиленым кирпичом, на них установят короба для кондиционеров. Балконы в здании застеклят.

Новостройка будет рассчитана на 162 квартиры. В доме предусмотрены 59 однокомнатных, 102 двухкомнатные и одна трехкомнатная квартиры. Их общая площадь составит 8453,1 квадратного метра.

В вестибюле сделают колясочную, комнату консьержа, предусмотрят кладовую для уборочного инвентаря.

Планируется, что лифты грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Кроме того, на придомовой территории установят детскую игровую и спортивную площадки, а также сделают зоны отдыха для москвичей. "Всего в районе Люблино новые квартиры получат жители 152 сносимых домов", – обратил внимание руководитель департамента.

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошли 5174 дома. В городе продолжается строительство новых домов.

Ранее говорилось, что в Бескудниковском районе построят трехсекционный дом по программе реновации.

Читайте также

Сюжет: Программа реновации жилья в Москве

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать