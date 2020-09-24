Дом на 162 квартиры достроят в Люблине до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном районе Люблино в 2020 году закончат постройку дома по программе реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что дом будет введен в эксплуатацию по адресу улица Люблинская, владение 113.

"В настоящее время идет внутренняя отделка квартир", – сообщил Загрутдинов.

Строительство двухсекционного жилого дома осуществляется по индивидуальному проекту. Фасады облицуют отделочным пиленым кирпичом, на них установят короба для кондиционеров. Балконы в здании застеклят.

Новостройка будет рассчитана на 162 квартиры. В доме предусмотрены 59 однокомнатных, 102 двухкомнатные и одна трехкомнатная квартиры. Их общая площадь составит 8453,1 квадратного метра.

В вестибюле сделают колясочную, комнату консьержа, предусмотрят кладовую для уборочного инвентаря.

Планируется, что лифты грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Кроме того, на придомовой территории установят детскую игровую и спортивную площадки, а также сделают зоны отдыха для москвичей. "Всего в районе Люблино новые квартиры получат жители 152 сносимых домов", – обратил внимание руководитель департамента.

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошли 5174 дома. В городе продолжается строительство новых домов.

Ранее говорилось, что в Бескудниковском районе построят трехсекционный дом по программе реновации.