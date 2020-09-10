Дом в Лосиноостровском районе введут в эксплуатацию по программе реновации до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Жилой дом в Лосиноостровском районе планируют ввести в эксплуатацию по программе реновации до конца года, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Многоэтажка на 114 квартир появится на улице Норильской, владении 9. Сейчас уже завершен монтаж монолитных конструкций, ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и черновой отделке.

Это будет монолитное односекционное здание. Его фасады отделают искусственным камнем с имитацией кирпичной кладки, также на фасадах установят корзины под кондиционеры.

Общая площадь квартир составит 6 тысяч 734,89 квадратного метра. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

На первом этаже разместятся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Также здесь будет центр информирования населения. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков.

Грузопассажирские лифты оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Придомовую территорию благоустроят. Во дворе появится детская и спортивная площадки, также на территории разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. В дополнение к подземной одноуровневой стоянке оборудуют плоскостную парковку.

Как рассказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов, для жителей района создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. В частности, в рамках программы реновации в районе построят три детских сада, школу и физкультурно-оздоровительный комплекс.

"Всего в районе Лосиноостровском по программе реновации новые квартиры получат жители 68 жилых домов", – подчеркнул Загрутдинов.

Он напомнил, что сегодня в стадии строительства на территории Северо-Восточного округа находятся 16 многоэтажек на 2,7 тысячи квартир.

Ранее сообщалось, что девять социальных объектов построят в Северном Тушине по программе реновации. Утверждены проекты планировок территорий микрорайонов 1, 2 и 5.

В частности, в первых двух микрорайонах будут построены две школы на 1 150 мест, дошкольное образовательное учреждение на 175 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Прилегающие территории будут благоустроены и озеленены. На них разместят детские и спортивные площадки, а также создадут зону отдыха для взрослых.

