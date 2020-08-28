Жилой дом на 225 квартир введут в рамках реновации в районе Головинском в 2021 году

09:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Жилой дом на 225 квартир введут в эксплуатацию в районе Головинском в 2021 году в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
Глава ведомства Рафик Загрутдинов сообщил, что здание будет расположено по адресу Кронштадтский бульвар, владение 55а. Он сообщил, что в настоящее время специалисты завершили монтаж монолитных конструкций 12 этажа.
Сообщается, что в доме разместят 55 однокомнатных, 135 двухкомнатных и 35 трехкомнатных квартир. Их общая площадь составит 13 131 квадратный метр. Четыре квартиры в доме предусмотрены для маломобильных людей и обладают более широкими коридорами и дверными проемами, а также в них установлена специальная сантехника.
Жилой дом строится по индивидуальному проекту. Сообщается, что фасады здания облицуют панелями с отделкой из керамического фасадного кирпича. На фасаде установят короба для кондиционеров, а балконы застеклят.
В каждой секции будут установлены два лифта грузоподъемностью 400 и 1 тысяча килограммов. Они будут оборудованы визуальными и тактильными средствами информации. Помимо этого, здание оснастят пожарной сигнализацией, видеонаблюдением, системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
Первый этаж дома сделают нежилым. В нем будут размещены коммерческие, социальные и культурные объекты. Помимо этого, по словам Загрутдинова, вокруг дома будет создана качественная городская среда.
Также сообщается, что территория вокруг здания будет благоустроена. Так, возле дома оборудуют детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха для взрослых. Помимо этого, будут созданы машино-места во дворе и подземная парковка. Территорию возле здания озеленят.
Всего в районе определено 16 стартовых площадок для строительства подобных зданий. Загрутдинов подчеркнул, что сейчас ведется строительство семи объектов.
"В рамках программы реновации предусмотрено строительство 15 объектов образования: пяти детских садов, пяти школ, пяти учебных корпусов, а также двух поликлиник, двух физкультурно-оздоровительных комплексов и досугового центра", – отметил Загрутдинов.
Ранее стало известно о завершении строительства жилого дома по программе реновации в Восточном Измайлове. Его планируют сдать в эксплуатацию в октябре 2020 года.
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