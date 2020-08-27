Дом в Восточном Измайлове планируют сдать в эксплуатацию в октябре

13:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Завершается строительство жилого дома, расположенного на улице 13-я Парковая, владении 16А. Новостройку планируется сдать в эксплуатацию в октябре этого года, заявили представители Москомархитектуры.
"Ввод дома в эксплуатацию обеспечит планомерное и комфортное переселение жителей в районе Восточное Измайлово. Односекционное монолитное здание выполнено в спокойных тонах, на фасадах, облицованных клинкерным кирпичом, для удобства будущих жильцов установлены корзины под кондиционеры", – говорится в заявлении главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
Планируется, что на первом нежилом этаже разместят магазины, кафе, спортклубы, а также другие социальные и коммерческие объекты.
По информации Москомархитектуры, все остальные этажи займут квартиры участников программы реновации.
В подземном уровне нового дома предусмотрят паркинг. На придомовой территории сделают детскую и спортивную площадки. Программу реновации в столице утвердили в августе 2017 года.
Ранее говорилось, что дом по программе реновации построят в Новогирееве. Общая площадь дома на востоке Москвы составит почти 30 тысяч квадратных метров.
"Это наш город": еще 17 стартовых площадок включили в программу реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: