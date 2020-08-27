Дом в Восточном Измайлове планируют сдать в эксплуатацию в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Завершается строительство жилого дома, расположенного на улице 13-я Парковая, владении 16А. Новостройку планируется сдать в эксплуатацию в октябре этого года, заявили представители Москомархитектуры.

"Ввод дома в эксплуатацию обеспечит планомерное и комфортное переселение жителей в районе Восточное Измайлово. Односекционное монолитное здание выполнено в спокойных тонах, на фасадах, облицованных клинкерным кирпичом, для удобства будущих жильцов установлены корзины под кондиционеры", – говорится в заявлении главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Планируется, что на первом нежилом этаже разместят магазины, кафе, спортклубы, а также другие социальные и коммерческие объекты.

По информации Москомархитектуры, все остальные этажи займут квартиры участников программы реновации.

В подземном уровне нового дома предусмотрят паркинг. На придомовой территории сделают детскую и спортивную площадки. Программу реновации в столице утвердили в августе 2017 года.

Ранее говорилось, что дом по программе реновации построят в Новогирееве. Общая площадь дома на востоке Москвы составит почти 30 тысяч квадратных метров.