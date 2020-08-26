Дом по программе реновации построят в Новогирееве

12:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Проект многоквартирного дома на 200 квартир по программе реновации согласовали в столичном районе Новогиреево. Об этом рассказали в комитете по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, передает Агентство "Москва".
По информации Москомэкспертизы, новостройка будет расположена по адресу Свободный проспект, владения 25/27.
В здании на 200 квартир предусмотрят подземный паркинг и нежилые помещения на первом этаже. Общая площадь дома на востоке Москвы составит почти 30 тысяч квадратных метров.
На уровне цоколя и первого-третьего этажей будет дом будет облицован клинкерной плиткой, а с четвертого этажа наружные стены выполнят с использованием керамогранитных плит.
Подъезд к строительному участку обеспечат со стороны Свободного проспекта. На стройплощадке установят шумозащитный экран, на прилегающей территории создадут лестницы, разобьют газоны.
Около дома организуют плоскостные стоянки, в том числе для маломобильных граждан. Программа реновации в столице была утверждена в августе 2017 года.
Ранее говорилось, что три жилых корпуса по программе реновации планируют достроить в ЗАО до конца года. Первые этажи зданий отдадут под общественные функции.
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