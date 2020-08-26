Три жилых корпуса по программе реновации планируют достроить в ЗАО до конца года

11:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В столичном районе Фили-Давыдково на улице Кастанаевской в текущем году планируется ввести в эксплуатацию три жилых корпуса по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской департамент строительства.
Как рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов, на данный момент ведутся работы по устройству фасадов, завершается черновая отделка, строители приступили к чистовой отделке и благоустройству прилегающей территории.
Уточняется, что жилой дом запроектирован как комплекс, состоящий из двух строений с центральной угловой секцией. Здесь разместятся 497 квартир. Еще одно здание на той же улице будет односекционным. В нем разместится 161 квартира. Пять квартир оборудуют для маломобильных граждан.
В пресс-службе отметили, что проектами предусмотрено устройство системы вентилируемых фасадов. Для облицовки используют плитку трех цветов – терракотовую, белую, серую. На фасадах установят выносные корзины для кондиционеров.
Первые этажи зданий отдадут под общественные функции. На прилегающей территории обустроят детские площадки и места для отдыха. Также специалисты проведут комплексное озеленение.
"В ЗАО в стадии строительства находится 14 жилых домов для переселения по программе реновации. Их жилая площадь составляет 229,7 тысячи квадратных метров. В районе Фили-Давыдково новые квартиры получат жители 119 жилых домов, для начала расселения подобрано 10 стартовых площадок, а в стадии строительства находится четыре жилых дома", – рассказал Загрутдинов.
Ранее Сергей Собянин выразил уверенность, что программа реновации будет выполнена в столице в полном объеме. Он отметил, что в настоящее время настало время фазы, которая дает ощущение гарантии, что этот проект будет реализован.
12 августа столичные власти определили этапы расселения ее участников. Первый этап – 2020–2024 годы, второй этап – 2025–2028 годы, третий – 2029–2032 годы. Есть еще 688 домов, для которых сроки расселения не определены. Когда все документы будут утверждены, их жителям отдельно сообщат о сроках переезда.
Этапы будут уточнены по мере утверждения документации, но не позднее конца первого квартала 2021 года. Сроки расселения могут быть скорректированы в зависимости от хода строительства, подбора площадок, реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях.
Собянин включил в программу реновации 17 стартовых площадок
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