Собянин выразил уверенность в полной реализации программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Программа реновации в Москве будет реализована в полном объеме, заявил Сергей Собянин на телеканале "Россия 24".

По его словам, уже принят федеральный закон, сделаны градостроительная документация и проекты планировок. Сейчас их утверждают в городских службах.

"Мы заходим уже в такую фазу, которая дает какое-то ощущение гарантии, что этот проект будет реализован в полном объеме. По крайней мере, я в этом уверен", – сказал мэр города. Он добавил, что считает эту программу одним из главных приоритетов развития Москвы.

12 августа столичные власти определили этапы расселения ее участников. Первый этап – 2020–2024 годы, второй этап – 2025–2028 годы, третий – 2029–2032 годы. Есть еще 688 домов, для которых сроки расселения не определены. Когда все документы будут утверждены, их жителям отдельно сообщат о сроках переезда.

Этапы будут уточнены по мере утверждения документации, но не позднее конца первого квартала 2021 года. Сроки расселения могут быть скорректированы в зависимости от хода строительства, подбора площадок, реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что 218 зданий, имеющих архитектурную ценность, сохранят. Ожидается, что их в будущем приспособят под нужды жителей жилого фонда столицы.