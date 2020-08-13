В Москве сохранят 218 знаковых домов, вошедших в программу реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 200 имеющих архитектурную ценность зданий сохранят в рамках программы реновации. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Планируется, что их в будущем приспособят под нужды жителей жилого фонда столицы.

"Когда принималась программа реновации, было принято принципиальное решение, что 218 домов – это не памятники, но это объекты, которые обладают архитектурной и исторической ценностью. И было принято решение, что мы их сохраним", – рассказала Княжевская.

По ее словам, в первый этап программы вошли 18 зданий.

"Там, где можно было сделать какую-то небольшую реконструкцию, мы тоже это продумали", – обратила внимание председатель Москомархитектуры.

При этом Княжевская добавила, что главной задачей стояло приспособить объекты под нужды района.

"Например, в Лефортове здание жилое решили приспособить под детский центр творчества и искусства. А вот в Коптеве у нас возникла такая необходимость разместить военкомат", – поделилась она.

12 августа власти Москвы определили этапы расселения по программе реновации. Оно будет осуществляться в три этапа. Заключительный планируется с 2029 по 2032 год.

Кроме того, отмечалось, что в МГД осуществляют постоянный контроль за ходом строительства домов по программе реновации. Депутат Александр Козлов напомнил, что новые дома будут обладать полноценной социальной инфраструктурой и благоустроенной территорией.