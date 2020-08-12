В МГД осуществляют постоянный контроль за ходом строительства домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов заявил, что столичный парламент контролирует ход строительства домов по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я как депутат постоянно консультирую жителей по вопросам реновации. На некоторых территориях мы вместе осуществляли поиск стартовых площадок. Постоянно осуществляем общественный контроль за процессом строительства", – заявил парламентарий.

Депутат напомнил, что новые дома будут обладать полноценной социальной инфраструктурой и благоустроенной территорией.

По словам Козлова, значительное внимание уделяется коммуникации с гражданами. Для этого, в частности, на нежилых этажах новостроек будут размещать информационные центры по программе реновации. Дополнительно планируется поквартирное оповещение и информационные рассылки.

Депутат также отметил, что переездом за счет города воспользовались более тысячи москвичей. Он напомнил, что в столице проработана схема переселения, состоящая их трех этапов.

В рамках первого из них новые квартиры получат 170 тысяч москвичей из 930 домов, что составляет 17% от общего объема программы реновации. Рассчитано их переселение будет до 2024 года.

"График переселения пока не составлен для еще 688 домов – по ним сейчас разрабатывается градостроительная документация, и точные сроки переселения будут опубликованы в I квартале 2021 года", – отметил депутат.

На данный момент, под заселение по программе реновации в столице передано 57 домов. Как заявил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в эксплуатацию сданы 60 новостроек.

