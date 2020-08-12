В Марьиной Роще заканчивают строить дом по программе реновации

17:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство дома по программе реновации завершается в районе Марьина Роща, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В настоящее время уже закончены основные монтажные работы. Специалисты проводят отделку помещений, монтируют внутренние инженерные системы, благоустраивают территорию.
Дом на 64 квартиры находится по адресу Октябрьская улица, владение 105. Высота здания – 11 этажей.
"Качество работ оценят инспекторы Мосгосстройнадзора и центра экспертиз. Они проведут 20 различных инструментальных исследований и измерений", – рассказал глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Будет проверено качество монтажа отопления, холодного и горячего водоснабжения, электроустановок, вентиляции и состояние фасадов. Также специалисты оценят звукоизоляцию, облицовочные, штукатурные и малярные работы.
"На этой неделе проверки пройдут в 11 домах по программе реновации. Это поможет предупредить и своевременно устранить дефекты", – добавил Олег Антосенко.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Измайлово построят дом по программе реновации. Новостройка будет состоять из двух корпусов.
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