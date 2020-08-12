Жители еще 688 домов получат уведомление о сроках переезда по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Информация о сроках переезда в рамках программы реновации для жителей 688 домов будет опубликована в I квартале 2021 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"У нас есть на сегодня еще 688 домов из 5 тысяч 174, включенных в программу, по которым продолжается разработка градостроительной документации. Вот эти дома пока попали в четвертое приложение приказа, первые три приложения – это первые три этапа, четвертое приложение, которые сегодня не узнают, в каком этапе они будут переезжать", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Специалист объяснил, что по ряду домов не были разработаны проекты планировки. Строения, о которых идет речь, не составляют единую территорию, а потому должны рассматриваться индивидуально.

"В III-IV квартале текущего года эти проекты планировки пройдут общественные обсуждения и будут утверждены", – подчеркнул Левкин.

Ранее стало известно, что власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации. Первый из них придется на период с 2020 по 2024 годы – дома, включенные в него, соответствуют ряду определенных критериев.

