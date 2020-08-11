Два жилых корпуса построят в Измайлове по программе реновации

16:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Новый дом, который будет состоять из двух корпусов, подземного паркинга и нежилых помещений на первом этаже, появится в столичном районе Измайлово. Строить его будут по программе реновации, приводит Агентство "Москва" заявление комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
Известно, что Москомэкспертиза согласовала проектную документацию. Дом будет расположен по адресу: Сиреневый бульвар, владение 4/1 в ВАО. Новостройка рассчитана на 840 квартир.
Данный проект предусматривает постройку подпорной стены с ограждением. Кроме того, появятся плоскостные парковки, проезды, тротуары, а также пешеходные зоны.
На прилегающей территории планируют разбить газоны, высадить кустарники и деревья. В домах по программе реновации выполняют полную внутреннюю отделку квартир, обращает внимание председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. Помимо того, осуществляется монтаж межкомнатных дверей, установка розеток и выключателей.
Всего в новом доме сделают 12 квартир, приспособленных для жизни маломобильных москвичей.
На территории комплекса появятся специальные места для отдыха маломобильных граждан, оборудованные навесами.
Ранее говорилось, что в Москве передано под заселение 57 новостроек по программе реновации. Еще 260 объектов находятся на стадии проектирования и строительства.
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