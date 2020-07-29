Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Очаково-Матвеевском в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2021 году в Москве введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации, который будет находиться в районе Очаково-Матвеевское. Жилье возведут на Веерной улице, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Шестисекционная новостройка будет переменной этажности, ее построят по индивидуальному проекту, разрабатанному с учетом окружающей застройки.

В доме будет 446 квартир: 178 однокомнатных,138 двухкомнатных и 130 трехкомнатных. Для маломобильных жильцов оборудуют семь специальных квартир.

В пожароопасных зонах и санузлах предусмотрят переговорные устройства для связи с диспетчером. В квартирах у участников программы реновации будут сантехническое оборудование, электроплита, мойка, люстры, а также светильники.

В вестибюле жилого дома обустроят колясочную, комнату консьержа с санитарным узлом, кладовую для уборочного инвентаря.

"Всего в ЗАО новые квартиры получат жители 559 домов, утверждено 44 стартовые площадки. В стадии строительства в ЗАО находится 13 жилых домов для переселения по программе реновации", – отметил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

В настоящий момент специалисты заняты монолитными конструкциями девятого этажа нового дома в Очаково-Матвеевском. Общая площадь квартир составит 25 902,5 "квадрата".

Ранее стало известно, что в Москве одобрили проект жилого дома в Отрадном в рамках программы реновации. Здание будет выстроено по адресу улица Олонецкая, дом 21В.