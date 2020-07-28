В Москве одобрили проект жилого дома в Отрадном в рамках программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве одобрили проектную документацию по строительству многоквартирного жилого дома в районе Отрадное, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Здание будет выстроено по адресу улица Олонецкая, дом 21В. В жилом доме будут размещены 35 однокомнатных, 119 двухкомнатных и 14 трехкомнатных квартир. В подземной части дома соорудят четыре лестничные клетки, в надземной – одну. Кроме того, в проект вошло оборудование четырех лифтов разной грузоподъемности.

Территория вокруг жилого дома будет благоустроена. Так, возле него разместят детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха для взрослых. Планируется размещение проездов, плоскостных парковок и пешеходных зон.

Также будут осуществлены озеленение и разбивка газонов. Специалисты обеспечат и наружное освещение территории.

Сообщается, что для въезда и выезда автомобилей на подземную парковку будет сооружена однопутная закрытая рампа. Также специалисты организуют контроль въезда и выезда. Предусмотрены ворота и шлагбаум, оснащенные системой контроля и управления доступом. Также въезд и выезд будут контролироваться охранником, для которого соорудят отдельное помещение.

Ворота будут открываться с помощью электронных ключей, которые получат будущие жильцы проектируемого многоквартирного дома.

Ранее стало известно, что в ТиНАО завершили строительство жилого дома в рамках программы реновации. Общая площадь корпуса составила порядка 17 тысяч квадратных метров. В доме разместили 325 квартир. Корпус имеет переменную этажность (12-15 этажей) и подземную парковку.

В 2020 году также введут в эксплуатацию три новых жилых дома в Зеленограде. В настоящее время специалисты завершили строительные работы, а также отделку здания и благоустройство территории.