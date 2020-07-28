Строительство жилого дома на 325 квартир завершено в ТиНАО

09:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В ТиНАО завершено строительство жилого дома на 325 квартир, общая площадь корпуса составила около 17 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
"Группа компаний "А101" получила заключение о соответствии корпуса 20 жилого комплекса "Москва А101", расположенного в Коммунарке (ТиНАО). Корпусу присвоен почтовый адрес: поселение Сосенское, Скандинавский бульвар, дом 1, корпус 2", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в доме расположено 325 квартир. Корпус имеет переменную этажность – 12-15 этажей. Также есть подземная парковка.
В пресс-службе отметили, что в большинство домов в жилом комплексе "Москва А101" уже въехали жильцы.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в Северном Измайлове планируют ввести в эксплуатацию два жилых дома на 331 квартиру по программе реновации. Дома расположены на улице 15-й Парковой, владениях 46А и 42А. Сейчас там ведутся работы по монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, а также черновая отделка.
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