Более 450 стартовых площадок утверждено для программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве к списку стартовых площадок, где возведут многоквартирные дома для расселения по программе реновации, добавилось еще 22 адреса. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, новые площадки, где построят 370,7 тысячи квадратных метров жилья, расположены в восьми столичных округах. Дома по программе реновации построят в следующих районах: Басманном, Бескудниковском, Дмитровском, Коптево, Бабушкинском, Лосиноостровском, Свиблово, Богородское, Измайлово, Метрогородок, Перово, Южнопортовом, Нижегородском, Донском, Царицыно, Северное Тушино, поселение Михайлово-Ярцевское, Троицк.

Возведение домов на стартовых площадках позволит расселить 74 пятиэтажки с 5,3 тысячи квартир. Предполагается, что комфортное жилье получат 13,6 тысячи москвичей.

Всего утверждено 453 стартовые площадки для строительства домов общей площадью 6,9 миллиона квадратных метров.

Сергей Собянин ранее сообщал, что объемы строительства в Москве, которые были приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, планируют наверстать до конца 2020 года. Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время никаких ограничений, связанных с разрешением на строительство и финансированием, в столице нет.

Ранее в департаменте градостроительной политики Москвы рассказали, что с момента запуска программы реновации под заселение в столице были переданы 55 жилых строений. Горожанам предлагают не только обновленные квартиры, но и полноценную сопутствующую инфраструктуру в районе.

