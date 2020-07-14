Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Черемушках

13:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жилой дом на 105 квартир ввели в эксплуатацию в столичном районе Черемушки. Его строили по программе реновации, приводит Агентство "Москва" заявление представителей комитета государственного строительного надзора столицы.
"Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома на 105 квартир по программе реновации на улице Профсоюзной, доме 32, на юго-западе столицы", – приводятся слова руководителя ведомства Олега Антосенко.
Застройщиком стал Московский фонд реновации. Строительные работы там начались в январе прошлого года.
Отмечается, что в нежилых помещениях на первом этаже дома разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Кроме того, на постоянной основе подключили все требующиеся инженерные коммуникации.
Как подчеркнули в Мосгосстройнадзоре, участники программы реновации получат комфортную среду для проживания. Учтены также потребности маломобильных жильцов.
Ранее говорилось, что в Москве передано под заселение 55 новостроек по программе реновации. В настоящее время продолжается расселение жителей дома 7 на 9-й Северной линии в новостройку по адресу: Долгопрудная аллея, дом 14, корпус 1.
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