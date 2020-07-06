Дом по программе реновации введут в эксплуатацию на Оренбургской улице в 2020 году

15:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Дом на 53 квартиры по программе реновации появится в Восточном административном округе столицы. Его введут в эксплуатацию в этом году, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Новостройка появится в районе Косино-Ухтомском по адресу Оренбургская улица, владение 3. Известно, что там уже окончены монолитные работы, продолжается черновая отделка мест общего пользования, а также квартир.
Дом строят по индивидуальному проекту. Он представляет собой односекционное 10-этажное монолитное здание с подземной парковкой. В общей сложности там будет 53 квартиры.
"Всего в ВАО новые квартиры получат жители 1061 дома площадью 3,5 миллиона квадратных метров. Утверждено 79 стартовых площадок, на которых построят 1,6 миллиона квадратных метров жилья", – рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов. По его словам, в Косино-Ухтомском районе получат ключи от новых квартир жители 55 домов.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года.
Ранее говорилось, что дом по программе реновации в Конькове поставлен на кадастровый учет. Общая площадь дома составляет 30,5 тысячи квадратных метров.
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