Дом по программе реновации в Конькове поставлен на кадастровый учет

13:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет дом по программе реновации в столичном районе Коньково. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра по Москве.
"Управлением Росреестра по Москве присвоен кадастровый номер жилому дому по программе реновации, расположенному в районе Коньково ЮЗАО по адресу улица Профсоюзная, дом 98, корпус 2", – говорится в сообщении.
Общая площадь дома составляет 30,5 тысячи квадратных метров. В нем расположено 396 квартир, из которых 144 – однокомнатных, 180 – двухкомнатных и 72 – трехкомнатных.
По словам руководителя управления Росреестра по столице Игоря Майданова, этот дом стал пятым с начала текущего года по программе реновации, поставленным на кадастровый учет столичным Росреестром.
Майданов пояснил, что теперь будущие новоселы смогут оформить свои права на объекты недвижимости и переехать в новые дома.
Весной 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.
По программе реновации в 2020 году построят 65 домов
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