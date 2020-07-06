Дом по программе реновации в Конькове поставлен на кадастровый учет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет дом по программе реновации в столичном районе Коньково. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра по Москве.

"Управлением Росреестра по Москве присвоен кадастровый номер жилому дому по программе реновации, расположенному в районе Коньково ЮЗАО по адресу улица Профсоюзная, дом 98, корпус 2", – говорится в сообщении.

Общая площадь дома составляет 30,5 тысячи квадратных метров. В нем расположено 396 квартир, из которых 144 – однокомнатных, 180 – двухкомнатных и 72 – трехкомнатных.

По словам руководителя управления Росреестра по столице Игоря Майданова, этот дом стал пятым с начала текущего года по программе реновации, поставленным на кадастровый учет столичным Росреестром.

Майданов пояснил, что теперь будущие новоселы смогут оформить свои права на объекты недвижимости и переехать в новые дома.

Весной 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

