Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин сообщил о начале важнейшего периода в программе реновации. Такое заявление мэр сделал на итоговой дискуссии в рамках форума "Мой город – мой район. Перспективы развития".

По словам мэра, "саму программу мы, по сути, формируем в этом году, когда представляем проекты планировок будущих районов реновации". Правительству предстоит определить ключевые параметры: "когда будет точно, какие дома, какой этажности, какая социальная инфраструктура, какая транспортная инфраструктура, какая этапность реализации".

Именно сейчас программа реновации "формируется в том полноценном масштабе, который должен быть для такой гигантской программы", пояснил Собянин, отметив, что будущее всей инициативы зависит от решений, принимаемых сегодня. "Если мы примем оптимальный вариант, значит мы впишемся в те сроки, которые наметили: в три волны в большинстве районов", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Программа реновации, которая предусматривает снос ветхого жилья, была утверждена в августе 2017 года. По действующим правилам, вместо квартир в аварийных домах, москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. При этом кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.