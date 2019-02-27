В Москве снесут три расселенных по программе реновации дома

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Три дома, расселенных по программе реновации жилфонда, должны снести в Москве в ближайшие три месяца. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Речь идет о домах № 7 и № 9 по улице Гродненская и о доме № 25 по улице Краснолиманская, уточняет Агентство "Москва".

По словам Бочкарева, при демонтаже пятиэтажек будет применена технология "умного сноса", основными принципами которой являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование отходов.

Первый этап сноса подразумевает демонтаж отдельных элементов с разделением отходов, которые впоследствии перерабатываются на специальных полигонах. По окончании первого этапа сноса остается только остов, который разбирается на втором этапе с помощью экскаватора-разрушителя. Затем конструкции перерабатываются методом дробления и направляются на переплавку.

Кроме того, при демонтаже используются гидропушки, позволяющие снизить количество образующейся пыли, а специальная защитная конструкция уменьшает уровень шума при работах.

Технология "умного сноса" не затягивает разборку зданий. Демонтаж блочной пятиэтажки занимает не более двух месяцев, резюмировали в пресс-службе столичного департамента строительства.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она подразумевает снос ветхого жилья в Москве. Взамен жители столицы получают равнозначные площади в новостройках.

